Петербургские спортсмены получат по пять миллионов рублей за золото Игр-2020 Правительство Санкт-Петербурга определилось с премиями за удачное выступление на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Новости СМИ2 Как сообщает «Фонтанка», победители соревнований получат по пять миллионов рублей, а серебряные медалисты – 2,5 млн рублей, а бронзовые – 1,5 млн рублей. Также все петербургские участники Игр получат единоразовую премию в 50 тысяч рублей. Летняя Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.