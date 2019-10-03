Томас Бах: Не считаю, что мы поторопились с восстановлением статуса ОКР Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не считает, что организация поторопилась с восстановлением статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

- Я не считаю, что мы поторопились с восстановлением статуса ОКР, поскольку они отбывали наказание, которое относилось к манипуляциям с допинг-пробами на Играх в Сочи. Российская команда была отстранена от участия в Пхенчхане (под своим флагом).

Сейчас новое дело, которым занимается WADA. Пока нет признаков того, что ОКР вовлечен в то, что может стать новым делом. Мы ждем результатов расследования и уверены в WADA, которое будет действовать в соответствии с новым регламентом, - передает слова Баха «РИА Новости».

Напомним, в прошлый понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении РУСАДА, которое вновь может лишиться статуса соответствия, который она вернула в сентябре прошлого года.

Поводом для открытия дела послужило то, что по итогам анализа данных, полученных WADA в январе из Московской лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. Россия получила три недели для объяснения причин изменений в базе данных московской лаборатории.