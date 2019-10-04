Юрий Ганус – гость пресс-центра «Советского спорта»

Речь идет о печальных перспективах для российских спортсменов по участию в международных соревнованиях.
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