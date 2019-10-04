Юрий Ганус – гость пресс-центра «Советского спорта» - Советский спорт
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04 октября 2019 11:31Олимпиада

Юрий Ганус – гость пресс-центра «Советского спорта»

В пресс-центре «Советского спорта» стартовала пресс-конференция генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.

Речь идет о печальных перспективах для российских спортсменов по участию в международных соревнованиях.

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