Юрий Ганус – о новых обвинениях в адрес России: Ситуация критическая Глава РУСАДА готовит к худшему.

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не верит в случайное повреждение базы данных московской лаборатории.

– Ситуация критическая. Глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор на основании заключения экспертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение. Знаете, бывает, что мы работаем за компьютером, нажали на клавишу, раз – и что-то удалилось. Но тот объем данных, что был в январе передан российской стороной представителям WADA, нельзя изменить одним случайным нажатием. Нельзя сказать, что был перепад напряжения, ударила молния, и что-то там стерлось. Такое объяснение точно не сработает. Нужны более убедительные и приемлемые доводы, если мы хотим избежать самого страшного.

– Имеете в виду отзыв у РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу и возможное отстранение российских спортсменов от ближайшей Олимпиады в Токио?

– От двух ближайших Олимпиад – летней-2020 в Токио и зимней-2022 в Пекине. Многие упускают из виду, что речь идет именно о таких последствиях. Вряд ли кто-то этого хочет у нас. Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти, – приводят слова Гануса «Известия».