Юрий Ганус: Неужели те, кто чистил базу, не понимали, что их раскроют

Глава РУСАДА Юрий Ганус на днях выступил с отрытым письмом, в котором предупредил: из-за махинаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории российский спорт катится в пропасть. А затем побывал в редакции «Советского спорта».
– Что нас ждет в ближайшее время?
– Перед тем, как пришли требования, что именно должна сделать Россия в связи с обнаруженным вмешательством в базу данных, мне звонил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли. Он сказал, что скоро я и министр спорта Павел Колобков получим документы по этому вопросу. И они действительно пришли. Но когда я увидел их содержание, то был просто в шоке.
Там есть заключение экспертов, где говорится: изменения в базе проводились намеренно. Причем не когда-то там давно, а в конце 2018 года и даже в начале 2019-го. То есть, непосредственно перед передачей данных ВАДА. Напомню, что они должны были быть переданы до 31 декабря. Этот срок был сорван, эксперты ВАДА в первый раз уехали ни с чем. Задержку нам простили, все произошло уже в январе. А базу за это время, выходит, подчистили. Неужели люди, которые это делали, не понимали, что их раскроют?!
!!! Полностью интервью Юрия Гануса – в сегодняшнем номере «Советского спорта» и на нашем сайте.
Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай У Радулова и Кучерова плохой старт: проигрывают и набирают мало очков «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 07.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван Михеев замолчал. Но в «Торонто» от него все равно в восторге «Советский спорт» рассказывает о том, как провели минувшую ночь российские игроки НХЛ. 08.10.2019 09:00 Хоккей Костяев Иван Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Баринов: Не отказался бы приглянуться скаутам АПЛ Один из лидеров «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча с шотландцами в «Лужниках». 08.10.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия