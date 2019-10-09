Юрий Ганус: Неужели те, кто чистил базу, не понимали, что их раскроют Глава РУСАДА побывал в редакции «Советского спорта».

Глава РУСАДА Юрий Ганус на днях выступил с отрытым письмом, в котором предупредил: из-за махинаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории российский спорт катится в пропасть. А затем побывал в редакции «Советского спорта».

– Что нас ждет в ближайшее время?

– Перед тем, как пришли требования, что именно должна сделать Россия в связи с обнаруженным вмешательством в базу данных, мне звонил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли. Он сказал, что скоро я и министр спорта Павел Колобков получим документы по этому вопросу. И они действительно пришли. Но когда я увидел их содержание, то был просто в шоке.

Там есть заключение экспертов, где говорится: изменения в базе проводились намеренно. Причем не когда-то там давно, а в конце 2018 года и даже в начале 2019-го. То есть, непосредственно перед передачей данных ВАДА. Напомню, что они должны были быть переданы до 31 декабря. Этот срок был сорван, эксперты ВАДА в первый раз уехали ни с чем. Задержку нам простили, все произошло уже в январе. А базу за это время, выходит, подчистили. Неужели люди, которые это делали, не понимали, что их раскроют?!

!!! Полностью интервью Юрия Гануса – в сегодняшнем номере «Советского спорта» и на нашем сайте.