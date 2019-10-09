Юрий Ганус: Счет изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории идет на тысячи

Глава РУСАДА Юрий Ганус на днях выступил с отрытым письмом, в котором предупредил: из-за махинаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории российский спорт катится в пропасть. А затем побывал в редакции «Советского спорта».
– Насколько велики изменения, сделанные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, обнаруженные ВАДА, и каков их характер?
– База очень большая, на копирование ушла целая неделя. И речь идет не о знаках препинания или другой мелкой правке. Там полностью удалена часть файлов. И их счет идет на тысячи.
– Ого! Тогда возникает вопрос: кто же вносил эти изменения? Ведь лаборатория с серверами была опечатана Следственным комитетом.
– Весной 2018-го я встречался с сотрудниками СК и изложил им суть вопроса. Что самое важное – это доступ ВАДА к базе данных. Это важнейший пункт антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которую Россия подписала вместе с другими странами. Дело в том, что пробы, хранящиеся в московской лаборатории, принадлежат вовсе не ей. А международным федерациям, МОК, РУСАДА… И они имеют право на доступ к своим пробам. Кроме того, согласно всемирному антидопинговому кодексу, ВАДА может проводить дополнительную перепроверку проб из лабораторий по всему миру. Хотя когда мы опечатали московскую, то фактически лишили ВАДА этого права. Считайте, бросили вызов международной антидопинговой системе.
!!! Полностью интервью Юрия Гануса – в сегодняшнем номере «Советского спорта» и на нашем сайте.
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий «Верим, что в женском хоккее настанет наша эра!» Во вторник в Музее хоккейном славы прошел торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею женского хоккея в России, организованный ФХР. Нам есть чем гордиться в этом сегменте лучшей в мире игры. 08.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Евгений Ловчев: Получится ли у Тедеско? Об этом знают только Федун и Цорн Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги 12-го тура РПЛ, хвалит Карпина, недоумевает по поводу состава «Спартака» и критикует новое поколение тренеров. 07.10.2019 19:30 Футбол Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Марио под присмотром детей и врачей Рассказываем о том, как прошел второй день подготовки сборной России в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия). 08.10.2019 16:45 Футбол Григорьевская Юлия Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Андрей Семенов: «Лужники» погонят нас вперед Защитник «Ахмата» наверняка начнет матч с шотландцами в стартовом составе. 08.10.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина. 06.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав