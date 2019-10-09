Юрий Ганус: Счет изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории идет на тысячи Глава РУСАДА побывал в редакции «Советского спорта».

Глава РУСАДА Юрий Ганус на днях выступил с отрытым письмом, в котором предупредил: из-за махинаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории российский спорт катится в пропасть. А затем побывал в редакции «Советского спорта».

– Насколько велики изменения, сделанные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, обнаруженные ВАДА, и каков их характер?

– База очень большая, на копирование ушла целая неделя. И речь идет не о знаках препинания или другой мелкой правке. Там полностью удалена часть файлов. И их счет идет на тысячи.

– Ого! Тогда возникает вопрос: кто же вносил эти изменения? Ведь лаборатория с серверами была опечатана Следственным комитетом.

– Весной 2018-го я встречался с сотрудниками СК и изложил им суть вопроса. Что самое важное – это доступ ВАДА к базе данных. Это важнейший пункт антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которую Россия подписала вместе с другими странами. Дело в том, что пробы, хранящиеся в московской лаборатории, принадлежат вовсе не ей. А международным федерациям, МОК, РУСАДА… И они имеют право на доступ к своим пробам. Кроме того, согласно всемирному антидопинговому кодексу, ВАДА может проводить дополнительную перепроверку проб из лабораторий по всему миру. Хотя когда мы опечатали московскую, то фактически лишили ВАДА этого права. Считайте, бросили вызов международной антидопинговой системе.

!!! Полностью интервью Юрия Гануса – в сегодняшнем номере «Советского спорта» и на нашем сайте.