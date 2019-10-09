Юрий Ганус: США примут «акт Родченкова» – а это очень серьезно

Глава РУСАДА Юрий Ганус на днях выступил с отрытым письмом, в котором предупредил: из-за махинаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории российский спорт катится в пропасть. А затем побывал в редакции «Советского спорта».
– Были разговоры, что уехавший в Америку Родченков имел удаленный доступ к базе.
– Не очень представляю, как это возможно. После возбуждения уголовного дела, серверы обычно изымаются и отключаются от всего. Какой тут может быть «удаленный доступ»?
– Ходят разговоры об «Акте Родченкова», который готовится в США. Что вам про это известно?
– Это очень серьезная вещь. Суть «Акта Родченкова» в нарушении прав американских спортсменов. Они теряют возможность выступать в условиях чистой, честной конкуренции. Американцы возьмут все соревнования по всем видам спорта, где наши соревновались с их атлетами. И если у наших спортсменов или тренеров будут антидопинговые нарушения, они попадут под суровые санкции – до миллиона долларов штрафа и десяти лет заключения. Это касается и наших спортивных чиновников. Не сомневаюсь, что акт будет принят – особенно в той ситуации, где Россия оказалась сейчас. Изменив базу данных лаборатории, мы показали всю глубину нашего падения.
!!! Полностью интервью Юрия Гануса – в сегодняшнем номере «Советского спорта» и на нашем сайте.
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