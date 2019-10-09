Юрий Ганус: У России сейчас имидж рецидивиста Глава РУСАДА побывал в редакции «Советского спорта».

Глава РУСАДА Юрий Ганус на днях выступил с отрытым письмом, в котором предупредил: из-за махинаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории российский спорт катится в пропасть. А затем побывал в редакции «Советского спорта».

– 4 ноября пройдет Исполком ВАДА. На этом исполкоме РУСАДА будет лишено статуса соответствия? И каков вообще лучший для нас вариант вердикта?

– Позитивного сценария здесь быть просто не может. У России сейчас имидж рецидивиста. А негативный – это то, о чем вы сказали – лишение РУСАДА статуса соответствия. Это означает, что в России будут работать два иностранных агентства, как уже бывало раньше. Например, британское UКAD. Но это огромные финансовые расходы из бюджета. На командировки допинг-офицеров, оплату допинг-проб и т.д.

– Два самых важных вопроса, которые сейчас интересуют болельщиков: допустят ли Россию на Олимпиады и сможем ли мы проводить у себя международные соревнования?

– Насчет соревнований – сразу нет. Об этом даже речи быть не может. По поводу участия в Олимпиаде, без сомнения, будут какие-то ограничения для российских спортсменов.

!!! Полностью интервью Юрия Гануса – в сегодняшнем номере «Советского спорта» и на нашем сайте.