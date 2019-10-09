WADA подтвердило, что получила ответ из России по расхождениям в базе Московской лаборатории WADA попросило дать ответ на 31 вопрос.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта России объяснений по несоответствиям в базе данных Московской лаборатории.

«WADA может подтвердить, что получило ответ от российских властей на список подробных и технических вопросов, возникших у WADA во время анализа базы данных полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года.

Вопросы были направлены российским властям, чтобы предоставить им возможность объяснить несоответствия, которые привели к тому, что 17 сентября было открыто дело в отношении РУСАДА (Российского антидопингового агентства).

В соответствии с процессом, изложенным в Международном стандарте соблюдения кодекса, как только ответ будет проанализирован WADA и независимыми экспертами-криминалистами, они отправят отчет независимому комитету по соответствию, который примет решение, следует ли давать рекомендации исполкому WADA.

Для этого процесса не может быть установлен фиксированный график, но WADA занимается этим вопросом и решит его максимально быстро», – говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.

России были даны три недели для объяснения причин изменений в базе данных московской лаборатории.