Представители WADA и Минспорта РФ встретятся 23 октября Стороны обсудят несоответствия в базе данных московской лаборатории.

Представители Министерства спорта Российской Федерации и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам несоответствия в базе данных московской лаборатории встретятся 23 октября. Об этом сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день - 23 октября», – приводит ТАСС слова Пахноцкой.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. В этой связи WADA открыло дело в отношении РУСАДА о соответствии и дало России три недели для объяснения причин изменений в базе данных. В среду WADA подтвердило, что получило ответ из России.