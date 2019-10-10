Павел Колобков: Без России невозможно представить будущее мирового спорта - Советский спорт
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10 октября 2019 15:05ОлимпиадаЛипкин Антон

Павел Колобков: Без России невозможно представить будущее мирового спорта

В Нижнем Новгороде проходит форум «Россия – спортивная держава».

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков высказался о роли России в мировом спорте.

«Россия была и остается центром мирового спорта, без нашей страны невозможно представить будущее мирового спорта, – приводит «Р-Спорт» слова Колобкова. – Мы готовы работать под эгидой МОК, проводить крупные соревнования. Мы так же намерены проводить турнира по линии БРИКС, по линии СНГ.

В следующем году в Казани пройдут первые молодежные игры. Польза должна идти и профессиональным спортсменам, и любителям».

Отметим, что в четверг и пятницу в Нижнем Новгороде проходит форум «Россия – спортивная держава».

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