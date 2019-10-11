Александр Карелин: Мы сами даем поводы, чтобы волки нападали на нас так аргументированно WADA открыло в отношении РУСАДА дело о соответствии.

Трехкратный олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Александр Карелин высказался о причинах нападок на российский спорт.

«Надо признать, что происходящее вокруг российского спорта последние годы – нападки не только на спортсменов, но и на государство, – приводит News.ru слова Карелина. – Многие фабриканты общественного мнения вообще трудно переносят нашу сложную, но победоносную историю. Но остается одна подробность – мы сами даем поводы тому, чтобы на нас волки нападали так аргументированно и оголтело».

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дело о соответствии в связи с тем, что в данных, полученных в январе из московской антидопинговой лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.