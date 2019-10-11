Алексей Ягудин – о возможном отстранении РФ от Олимпиады: Но надо быть готовым ко всему - Советский спорт
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11 октября 2019 18:09Олимпиада

Алексей Ягудин – о возможном отстранении РФ от Олимпиады: Но надо быть готовым ко всему

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отказался обсуждать опасения главы РУСАДА Юрия Гануса по поводу возможного отстранения России от двух Олимпийских игр.

- Я бы не хотел это обсуждать. Ему (Ганусу. — News.ru) виднее. Но надо быть готовым, к сожалению, ко всему, - приводит слова Ягудина News.ru.

Ранее Ганус рассказал о том, каковы перспективы у РУСАДА потерять статус соответствия, а у спортсменов - быть недопущенными к Олимпиаде.

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