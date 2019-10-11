Алексей Ягудин – о возможном отстранении РФ от Олимпиады: Но надо быть готовым ко всему

- Я бы не хотел это обсуждать. Ему (Ганусу. — News.ru) виднее. Но надо быть готовым, к сожалению, ко всему, - приводит слова Ягудина News.ru.
Ранее Ганус рассказал о том, каковы перспективы у РУСАДА потерять статус соответствия, а у спортсменов - быть недопущенными к Олимпиаде.
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Что делать, когда нет третьего. Юрий Цыбанев о льготном сезоне сборной Россия обыграла Шотландию, одержав шестую подряд победу в отборочном турнире Евро-2020. 11.10.2019 12:00 Футбол Цыбанев Юрий Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Александр Радулов: Хотел все сделать сам, но увидел Сегина «Даллас» победил «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ. 09.10.2019 09:37 Хоккей Славин Виталий Не потянули волынку. Россияне дома за тайм победили Шотландию Команда Станислава Черчесова, вернувшись в «Лужники» впервые после домашнего мундиаля, разгромила шотландцев, и теперь будет добывать путевку на Евро-2020 в выездном матче с Кипром в ближайшее воскресенье. 10.10.2019 23:45 Футбол Мощенко Захар «Верим, что в женском хоккее настанет наша эра!» Во вторник в Музее хоккейном славы прошел торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею женского хоккея в России, организованный ФХР. Нам есть чем гордиться в этом сегменте лучшей в мире игры. 08.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий