Алексей Ягудин – о возможном отстранении РФ от Олимпиады: Но надо быть готовым ко всему Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отказался обсуждать опасения главы РУСАДА Юрия Гануса по поводу возможного отстранения России от двух Олимпийских игр.

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- Я бы не хотел это обсуждать. Ему (Ганусу. — News.ru) виднее. Но надо быть готовым, к сожалению, ко всему, - приводит слова Ягудина News.ru.

Ранее Ганус рассказал о том, каковы перспективы у РУСАДА потерять статус соответствия, а у спортсменов - быть недопущенными к Олимпиаде.