Сергей Чепиков: Российская сторона предоставила объяснения, ждем ответа WADA

Журналисты The New York Times считают, что неизвестные удалили данные о положительных допинг-пробах спортсменов, которые сейчас занимают высокие посты.
– Моих-то проб там нет уже… Я думаю, что нужно дождаться ответа Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российская сторона предоставила объяснения по поводу тех вопросов, которые была нам заданы от WADA. Мы сейчас ждем ответного решения.
Я думаю, что не нужно бежать впереди WADA. Все зависит от тех разъяснений, по пунктам, которые были переданы от российской стороны. Если WADA их принимает, это один вариант, если нет – будут некоторые осложнения, – приводит слова Чепикова «Национальная служба новостей».
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