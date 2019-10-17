Юрий Ганус – об изменениях в базе данных: Все было сделано системно и организованно WADA открыло дело в отношении РУСАДА о соответствии.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что в базу данных Московской лаборатории были специально внесены изменения.

«Все было сделано системно и организованно, – приводит «RT» слова Гануса. – Более того, Джонатан Тэйлор (председатель комитета WADA по соответствию) прямо заявил, что у привлеченных экспертов не осталось сомнений: изменения были внесены вручную».

Напомним, по итогам анализа данных, полученных в январе из Московской лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. В этой связи WADA открыло дело в отношении РУСАДА о соответствии и дало России три недели для объяснения причин изменений в базе данных. На прошлой неделе WADA подтвердило, что получило ответ из России. На 23 октября запланирована встреча представителей Министерства спорта и WADA.