Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный

Сейчас Банька работает министром спорта Польши. Он – единственный кандидат на предстоящих выборах главы WADA.
– Когда я только пришел на работу, то говорил о Баньке со своим польским коллегой Михалом Ринковским, директором польского антидопингового агенства. По его словам, отношения между их организациями были не просто налажены, а воспринимались как стратегические.
Новый глава WADA понимает задачи антидопингового движения и очень системно к этому подходит. Банька – человек достаточно самостоятельный. WADA сейчас под большим напором. Организация находится под ударом. Кстати говоря, после нашего кейса – после того, как они дали РУСАДА соответствие при двух невыполненных условиях. И конечно, это испытание, которое еще нужно пройти, – приводит слова Гануса «Собеседник».
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