Бывший министр спорта Украины вошел в Совет учредителей WADA Игорь Жданов будет добиваться продления отстранения России от мирового спорта.

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Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов занял пост в Совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В сентябре специальный Европейский комитет WADA рекомендовал Жданова в члены Совета. Его кандидатура была официально утверждена с разницей в один голос.

«В этой должности я буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за укрепление ответственности за использование допинга и за продление отстранения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов употреблять допинг и подменяет пробы», – написал Жданов на своей странице в Facebook.

Отметим, что на посту министра спорта Жданов запрещал украинским спортсменам выступать в соревнованиях, проводимых в России.