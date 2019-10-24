Бывший министр спорта Украины вошел в Совет учредителей WADA - Советский спорт
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24 октября 2019 14:12ОлимпиадаЛипкин Антон

Бывший министр спорта Украины вошел в Совет учредителей WADA

Игорь Жданов будет добиваться продления отстранения России от мирового спорта.

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов занял пост в Совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В сентябре специальный Европейский комитет WADA рекомендовал Жданова в члены Совета. Его кандидатура была официально утверждена с разницей в один голос.

«В этой должности я буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за укрепление ответственности за использование допинга и за продление отстранения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов употреблять допинг и подменяет пробы», – написал Жданов на своей странице в Facebook.

Отметим, что на посту министра спорта Жданов запрещал украинским спортсменам выступать в соревнованиях, проводимых в России.

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