WADA получила информацию об изменениях в московской лаборатории Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В офис WADA поступили данные об изменениях в московской антидопинговой лаборатории. Эту информацию предоставили Министерство спорта России, а также РУСАДА.

Отмечается, что данным вопросом будет заниматься департамент расследований, который подведет итоги в конце ноября.

Ранее стало известно, что у WADA возникли вопросы об изменениях данных в московской антидопинговой лаборатории, после чего РУСАДА обвинили в несоответствии кодексу организации. Россия получила две недели, чтобы объяснить ситуацию. 8 октября представители РФ выполнили требования. Ожидалось, что ситуация разрешится 23 октября, однако, встречу перенесли на неопределенный срок.