Павел Колобков: Россия даст новые комментария, если они будут необходимы WADA WADA изучает ответ России по несоответствиям в базе данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков рассказал о том, как проходит взаимодействие с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое открыло дело о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, что в связи с тем, что в данных, полученных в январе из Московской антидопинговой лаборатории, выявлены несоответствия с базой данных LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, от российской стороны были потребованы объяснения, которые были получены в течение трех недель. В настоящее время WADA изучает ответ России.

«Первый шаг мы сделали – дополнительно представили всю необходимую информацию, – приводит ТАСС слова Колобкова. – WADA в своем пресс-релизе сообщило, что департамент расследований ее сейчас изучает.

Если понадобятся еще какие-нибудь комментарии, пояснения, уверен, российские эксперты их оперативно дадут».