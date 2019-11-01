Марафон и соревнования по ходьбе на Олимпийских играх перенесены в Саппоро МОК утвердил перенос марафона и соревнований по ходьбе.

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Марафон и соревнования по ходьбе на Олимпийских играх 2020 года пройдут в Саппоро, сообщает The Guardian. Такое решение Международный олимпийский комитет (МОК) принял из-за опасений за состояние спортсменов в связи с возможной жарой в столице Игр Токио.

«Мы не можем согласиться с окончательным решением, но у МОК есть право менять место проведения», – заявила мэр Токио Юрико Коике на встрече с представителем МОК Джоном Коутсом. – Самое важное – это обеспечить успех будущих Игр».

Отметим, что Саппоро находится на 800 километров севернее Токио. Это крупнейший город самого северного острова Японии – Хоккайдо.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.