В понедельник в Катовице исполком WADA обсудит вопрос России

В понедельник в Катовице соберется исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В повестке дня значится вопрос несоответствия в базе данных, полученной из московской лаборатории. При этом сегодня не будет принято никаких решений, так как комитет по соответствию WADA еще не представил соответствующих рекомендаций.
Напомним, что в связи с тем, что в данных, полученных в январе из Московской антидопинговой лаборатории, выявлены несоответствия с базой данных LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, от российской стороны были потребованы объяснения, которые были получены в течение трех недель. В настоящее время WADA изучает ответ России. При этом в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было заведено дело о соответствии.
Добавим, что 7 ноября в Катовице соберется совет учредителей WADA, в повестке заседания которого также значится вопрос о России.
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