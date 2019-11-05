Крэйг Риди: Допинг в России – это худший случай системного сбоя WADA - Советский спорт
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05 ноября 2019 16:05ОлимпиадаЛипкин Антон

Крэйг Риди: Допинг в России – это худший случай системного сбоя WADA

Россия была недопущена до Олимпийских игр в Пхенчхане.

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди, подводя итоги своей работы на посту руководителя организации, высказался о теме России.

«Конечно, возникали моменты, когда элементы внутри системы не соответствовали ожиданиям, – приводит Inside The Games слова Риди. – Худший случай системного сбоя за время моего пребывания на посту президента, если не за всю историю антидопингового движения, произошел с Россией.

Открытия, сделанные в ходе расследований WADA под руководством Ричарда Паунда и Ричарда Макларена, вызвали радикальные изменения в мировом масштабе.

Подтверждение этого мошенничества беспрецедентного уровня не оставило ни у кого сомнения в масштабах работы, стоящей перед WADA, и вновь заставило всех заинтересованных лиц задуматься о важности честности в спорте».

Напомним, по итогам расследования независимой комиссии WADA Россия не была допущена к Олимпийским играм в Пхенхчане.

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