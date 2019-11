WADA может вынести решение по вопросу РУСАДА 9 декабря

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривает вариант с решением вопроса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на внеочередном заседании исполкома 9 декабря. Такой информацией располагает немецкий журналист Хайо Зеппельт.

В своем Twitter он написал: «Внеочередное заседание исполнительного комитета WADA, на котором будет решаться вопрос статуса РУСАДА, вероятно, пройдет 9 декабря в Париже или Лондоне».

Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении РУСАДА, которое вновь может лишиться статуса соответствия, который она вернула в сентябре прошлого года.

Поводом для открытия дела послужило то, что по итогам анализа данных, полученных WADA в январе из Московской лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. Россия получила три недели для объяснения причин изменений в базе данных московской лаборатории.

ARD Doping Editorial Team: Meeting of WADA Compliance Review Commitee about alleged Moscow lab data manipulation and @rusada compliance scheduled for mid Nov (17th). Extraordinary @wada_ama Exco meeting to discuss final consequences for RUS possibly on Dec 9th in Paris or London