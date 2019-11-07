Павел Колобков: Российская сторона дала ответы на все вопросы WADA - Советский спорт
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07 ноября 2019 11:41ОлимпиадаВолохов Юрий

Павел Колобков: Российская сторона дала ответы на все вопросы WADA

WADA открыло дело о соответствии РУСАДА

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что российская сторона ответила на все вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) в связи с изменениями в базе данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

«Российская сторона дала ответы на каждый из 31 вопроса WADA», – приводит слова Колобкова корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.

Напомним, что в связи с тем, что в данных, полученных в январе из Московской антидопинговой лаборатории, выявлены несоответствия с базой данных LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, от российской стороны были потребованы объяснения, которые были получены в течение трех недель. В настоящее время WADA изучает ответ России.

При этом WADA открыло дело о соответствии РУСАДА.

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