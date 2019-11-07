Павел Колобков: Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было Министр спорта России Павел Колобков на брифинге с журналистами рассказал, что никаких изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории перед отправлением информации Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не было.

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– Эксперты считают, что никаких там удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит Ганус (генеральный директор Российского антидопингового агентства. – Прим. ред.), манипуляций там не было, – подчеркнул Колобков.

Напомним, что в связи с тем, что в данных, полученных в январе из Московской антидопинговой лаборатории, выявлены несоответствия с базой данных LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, от российской стороны были потребованы объяснения, которые были получены в течение трех недель. В настоящее время WADA изучает ответ России.

При этом WADA открыло дело о соответствии РУСАДА.