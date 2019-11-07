Министр спорта Польши Банька стал новым президентом WADA - Советский спорт
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07 ноября 2019 18:42ОлимпиадаГичунцев Артур

Министр спорта Польши Банька стал новым президентом WADA

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька занял должность главы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его назначение поддержал совет учредителей организации.

Отмечается, что новый президент приступит к работе 1 января и будет занимать эту должность на протяжении трех лет.

До конца 2019 года руководить WADA будет нынешний президент Крейг Риди, который занимает эту должность с 2013 года.

Добавим, что Банка был единственным кандидатом на пост президента WADA. До работы министром спорта и туризма он занимался легкой атлетикой и принимал участие в чемпионате мира.

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