Россия может пропустить Олимпиаду в Токио - Советский спорт
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07 ноября 2019 19:09ОлимпиадаГичунцев Артур

Россия может пропустить Олимпиаду в Токио

Отечественных спортсменов могут отстранить за несоответствие данных московской лаборатории.

Россия может попасть под серьезные санкции, если информация о манипуляции с данными московской лаборатории будет подтверждена. Об этом заявил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

«Новые «отягчающие обстоятельства» у России касательно возможной манипуляции с данными лаборатории. Ожидается, что будут рекомендованы самые строгие санкции (вариант с отстранением от Олимпиады), если манипуляции подтвердятся в ближайшие дни», – написал Зеппельт в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что у WADA возникли вопросы об изменениях данных в Московской антидопинговой лаборатории, после чего РУСАДА обвинили в несоответствии кодексу организации. Россия получила две недели, чтобы объяснить ситуацию. 8 октября представители РФ выполнили требования. Ожидалось, что ситуация разрешится 23 октября, однако, встречу перенесли на неопределенный срок. Ожидается, что окончательное решение будет принято в декабре этого года.

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