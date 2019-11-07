Россия может пропустить Олимпиаду в Токио Отечественных спортсменов могут отстранить за несоответствие данных московской лаборатории.

Россия может попасть под серьезные санкции, если информация о манипуляции с данными московской лаборатории будет подтверждена. Об этом заявил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

«Новые «отягчающие обстоятельства» у России касательно возможной манипуляции с данными лаборатории. Ожидается, что будут рекомендованы самые строгие санкции (вариант с отстранением от Олимпиады), если манипуляции подтвердятся в ближайшие дни», – написал Зеппельт в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что у WADA возникли вопросы об изменениях данных в Московской антидопинговой лаборатории, после чего РУСАДА обвинили в несоответствии кодексу организации. Россия получила две недели, чтобы объяснить ситуацию. 8 октября представители РФ выполнили требования. Ожидалось, что ситуация разрешится 23 октября, однако, встречу перенесли на неопределенный срок. Ожидается, что окончательное решение будет принято в декабре этого года.