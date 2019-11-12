Глава WADA уверен в виновности России - Советский спорт
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12 ноября 2019 01:17ОлимпиадаГичунцев Артур

Глава WADA уверен в виновности России

Ранее сообщалось, что у организации возникли вопросы по работе московской лаборатории.

Глава WADA Крэйг Риди выразил мнение, что Россия будет наказана по итогам расследования, которое ведется на основе данных московской антидопинговой лаборатории.

«Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы озвучим рекомендации. Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть. Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде. То есть сначала комитет по соответствию передаст свои рекомендации в исполком, где примут решение о том, следовать ли им, идти ли в суд и так далее. Но в этот раз есть большое отличие – у нас новый список правил, которые необходимо соблюдать для получения статуса соответствия, и этот список предоставляет нам возможность подать в суд», – приводит слова Риди RFI.

Напомним, в данных, полученных в январе из Московской антидопинговой лаборатории, выявлены несоответствия с базой данных LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, от российской стороны были потребованы объяснения, которые были получены в течение трех недель. В настоящее время WADA изучает ответ России. При этом WADA открыло дело о соответствии РУСАДА.

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