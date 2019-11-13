WADA готовится снизить ответственность спортсменов за употребление кокаина Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может снизить ответственность спортсменов за употребление кокаина.

Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на юридическую компанию SILA, в новой редакции кодекса организации введена статья 10.2.4.1, которая устанавливает, что:

1. В ближайшее время эксперты WADA определят список субстанций, которыми часто злоупотребляют в обществе вне контекста спорта. Нет никаких сомнений, что в этот список войдет кокаин.

2. Для применения статьи 10.2.4.1 спортсмен должен будет доказать, что запрещенная субстанция использовалась во внесоревновательный период не для целей улучшения спортивных результатов.

3. Период дисквалификации по умолчанию составит 3 месяца без возможности дальнейшего снижения (что устранит необходимость проведения лишних судебных слушаний для определения срока дисквалификации).

4. Спортсмен может снизить срок дисквалификации до 1 месяца, если пройдет программу реабилитации.

Напомним, что Международная федерация хоккея наказала российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который был уличен в употреблении кокаина, четырехлетней дисквалификацией.

Ранее глава WADA Крэйг Риди выразил мнение, что Россия будет наказана по итогам расследования, которое ведется на основе данных московской антидопинговой лаборатории