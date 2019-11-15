WADA: Ситуации с несоответствиями в базе данных бросает тень на нынешних спортсменов WADA выявило несоответствия в базе данных, полученной из Московской лаборатории.

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Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор высказался о несоответствиях в базе данных, которая была получена в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

«Эта ситуация бросает тень на нынешних спортсменов, если их данные не будут идеальными», – приводит Sportschau слова Тэйлора.

Отметим, на 14 ноября была намечена встреча представителей WADA и российской стороны. А в воскресенье состоится заседание комитета по соответствию, на котором будут выработаны рекомендации для исполкома WADA.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.