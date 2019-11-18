WADA рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило рекомендации комитета по соответствию (CRC) в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и рассмотрит эту информацию на заседании исполкома 9 декабря.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.

Ранее председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор высказался о несоответствиях в базе данных, которая была получена в январе из Московской антидопинговой лаборатории.