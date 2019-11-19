Бах высказался о возможном отстарении России от Олимпиады в Токио Его слова приводит АР.

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах – о текущем положении России.

«Все в руках WADA, после чего Спортивный арбитражный суд объявит окончательные санкции. Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку это не в компетенции МОК.

Мы просто хотим, чтоб виновные понесли наказание, а невиновные получили защиту», – заявил Бах.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.

Ранее председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор высказался о несоответствиях в базе данных, которая была получена в январе из Московской антидопинговой лаборатории.