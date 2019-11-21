ОКР не сомневается в участии России на Олимпиаде-2020 Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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Президент ОКР Станислав Поздняков после расширенного совещания Комиссии спортсменов комитета с представителями спортивных федераций заявил, что уверен в том, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 в Токио вне зависимости от решения по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Мы обсуждали со спортсменами единственный план – о полноценном участии российских спортсменов в Олимпиаде в Токио. Другие планы не обсуждались», – сказал Поздняков агентству ТАСС.

«Мы основываемся на Олимпийской хартии. Там сказано о том, что соревнования на Олимпийских играх проходят между национальными олимпийскими комитетами (НОК). Поскольку у Международного олимпийского комитета нет никаких сомнений в честности ОКР, то НОК должен выступить на Олимпийских играх вместе со своими спортсменами», – добавил Поздняков.

Напомним, из-за допингового скандала сборная России не была допущена на Игры-2018, где отечественные спортсмены выступали в составе команды Олимпийских атлетов из России.