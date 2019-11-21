Елена Исинбаева: Ведется необходимая работа по защите прав наших спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева призвала не слушать людей, спекулирующих на теме допуска российских спортсменов к Олимпиаде 2020 года. Об этом она рассказала журналистам по итогам совещания комиссии спортсменов ОКР.
– Я, будучи матерой спортсменкой, которая пережила подобную ситуацию четыре года назад, призвала всех не обращать внимания на те выкрики и комментарии и преждевременные выводы, которые есть в средствах массовой информации. Заявления остальных людей, которые хайпуют на этой теме, нужно игнорировать. Вся необходимая работа по защите прав наших спортсменов и их участию в Олимпийских играх ведется. Говорю об этом как бывший спортсмен и член МОК.
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