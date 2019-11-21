Станислав Поздняков: Мы услышали, что волнует спортсменов Сегодня по итогам заседания комиссии спортсменов в Олимпийском комитете России прошла пресс-конференция с участием президента ОКР Станислава Позднякова и двукратной олимпийской чемпионки, члена наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елены Исинбаевой.

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– Сегодняшняя встреча – первая встреча подобного характера в ОКР. Мы решили, что современные вызовы в олимпийском движении требуют максимально адаптированного подхода. Спортсмены являются главным действующим лицом в спорте, поэтому абсолютно логично, что ОКР должен иметь прямой диалог со спортсменами, выстраивать мосты по обмену любой информацией, – сказал Поздняков журналистам. – Считаю, что первая встреча удалась. Мы приняли резолюцию по итогам встречи, которая поможет не только спортсменам ощутить себя более востребованными, но и выйти за рамки спортивных залов и стать непосредственными участниками олимпийского движения. Мы услышали, что волнует спортсменов и те проблемы, с которыми они сталкиваются. Все это будет отражено в принятых документах.