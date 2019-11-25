СМИ: WADA рекомендовало исполкому отстранить Россию на четыре года Такой информацией располагает издание The New York Times.

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Руководство WADA рекомендовало исполкому наказать Россию пропуском международных соревнований сроком на четыре года. Согласно источнику, окончательное решение будет принято 9 декабря.

Таким образом, Россия может лишиться флага и гимна. Грядущую Олимпиаду, которая пройдет в Токио летом 2020 года, отечественные спортсмены проведут в нейтральном статусе, если исполком примет решение о санкциях.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.