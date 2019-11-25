СМИ: WADA рекомендовало исполкому отстранить Россию на четыре года

Руководство WADA рекомендовало исполкому наказать Россию пропуском международных соревнований сроком на четыре года. Согласно источнику, окончательное решение будет принято 9 декабря.
Таким образом, Россия может лишиться флага и гимна. Грядущую Олимпиаду, которая пройдет в Токио летом 2020 года, отечественные спортсмены проведут в нейтральном статусе, если исполком примет решение о санкциях.
Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.
Поставил бы Боумэн Свечникова в защиту? «Каролина» победила в гостях «Детройт» в регулярном чемпионате НХЛ. 25.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий Черчесов, Роналду, Гвардиола и новые скандалы. Анонс свежего «ССФ» В продаже со вторника свежий номер (№35) самого читаемого спортивного издания страны – «Советский спорт – Футбол». Главный редактор Николай Яременко кратко рассказывает об основных материалах номера. 25.11.2019 10:00 Футбол Петер Бош: Надеюсь, после Москвы меня не уволят Главный тренер и защитник «Байера» – о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». 25.11.2019 19:45 Футбол Григорьевская Юлия Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Александр Соболев: У ЦСКА и моментов не было, кроме одного удара Комментарии игроков после матча ЦСКА – «Крылья Советов» (1:0). 24.11.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Влашич, Крыховяк или Шалимов: кто стал главным героем 17-го тура «Советский спорт» – о главных героях 17-го тура РПЛ. 25.11.2019 14:00 Футбол Безъязычный Алексей Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав