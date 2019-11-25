СМИ: WADA рекомендовало исполкому отстранить Россию на четыре года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 ноября 2019 23:05ОлимпиадаГичунцев Артур

СМИ: WADA рекомендовало исполкому отстранить Россию на четыре года

Такой информацией располагает издание The New York Times.

Руководство WADA рекомендовало исполкому наказать Россию пропуском международных соревнований сроком на четыре года. Согласно источнику, окончательное решение будет принято 9 декабря.

Таким образом, Россия может лишиться флага и гимна. Грядущую Олимпиаду, которая пройдет в Токио летом 2020 года, отечественные спортсмены проведут в нейтральном статусе, если исполком примет решение о санкциях.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.

Поставил бы Боумэн Свечникова в защиту? «Каролина» победила в гостях «Детройт» в регулярном чемпионате НХЛ. 25.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Форвард «Бостона» Маршанд стал лучшим игроком недели в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» хотят провести в России матч чемпионата НХЛ Гиргенсонс стал лучшим игроком воскресенья в НХЛ
Черчесов, Роналду, Гвардиола и новые скандалы. Анонс свежего «ССФ» В продаже со вторника свежий номер (№35) самого читаемого спортивного издания страны – «Советский спорт – Футбол». Главный редактор Николай Яременко кратко рассказывает об основных материалах номера. 25.11.2019 10:00 Футбол
Петер Бош: Надеюсь, после Москвы меня не уволят Главный тренер и защитник «Байера» – о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». 25.11.2019 19:45 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Александр Соболев: У ЦСКА и моментов не было, кроме одного удара Комментарии игроков после матча ЦСКА – «Крылья Советов» (1:0). 24.11.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Влашич, Крыховяк или Шалимов: кто стал главным героем 17-го тура «Советский спорт» – о главных героях 17-го тура РПЛ. 25.11.2019 14:00 Футбол Безъязычный Алексей
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Новости
23:05 Олимпиада СМИ: WADA рекомендовало исполкому отстранить Россию на четыре года
22:50 Футбол Маурицио Сарри: Состояние Роналду улучшается
22:40 Футбол Моуринью сравнил «Олимпиакос» и «Тоттенхэм»: Разница не так уж велика
22:30 Баскетбол Димитрис Итудис: Мы достигли некоторых исторических цифр
22:18 Хоккей СКА обыграл «Куньлунь», одержав шестую победу кряду
22:05 Хоккей «Авангард» обыграл «Витязь» и прервал серию из двух поражений
21:59 Хоккей «Спартак» одолел «Нефтехимик» и одержал четвертую победу кряду
21:57 Фигурное катание Ягудину требуют запретить комментировать фигурное катание
21:42 Футбол Бэйл вошел в заявку «Реала» на матч с «ПСЖ»
21:41 Хоккей Форвард «Бостона» Маршанд стал лучшим игроком недели в НХЛ
21:28 Баскетбол «Локомотив-Кубань» одолел «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
21:19 Баскетбол ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
21:13 Баскетбол «Зенит» обыграл УНИКС в Казани
20:56 Футбол Владислав Игнатьев: «Локомотив» по-прежнему в таблице наверху, о каком кризисе можно говорить?
20:53 ММА Федор Емельяненко получил приглашение на бой своего брата
20:28 Хоккей «Вашингтон Кэпиталз» хотят провести в России матч чемпионата НХЛ
20:27 Футбол Алексей Миранчук: Мама поехала за нами, не зная, что ее ждет
20:04 Футбол Миранчук – о матче с «Юве»: Мы могли творить историю, но из-за потери концентрации лишились очков
20:02 Футбол Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
19:45 Футбол Леонид Федун – о матче с ЦСКА: Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array