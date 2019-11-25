Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию Об этом сообщает пресс-служба организации.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России участие в международных соревнованиях сроком на четыре года. Такое решение было принято после анализа данных, предоставленных РУСАДА. В организации считают эту информацию недостоверной.

При этом WADA добивается и других санкций, а именно: наложить запрет, касающийся российских официальных лиц на посещение соревнований международного уровня, а также запретить РФ подавать заявки на проведение турниров.

Отмечается, что окончательное решение будет принято 9 декабря. В этот день состоится заседание исполкома.

Таким образом, Россия может лишиться флага и гимна. Грядущую Олимпиаду, которая пройдет в Токио летом 2020 года, отечественные спортсмены проведут в нейтральном статусе, если исполком примет решение о санкциях.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.