Дмитрий Губерниев: Я уже говорил, что будет либо плохое, либо очень плохое решение - Советский спорт
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26 ноября 2019 02:00ОлимпиадаГичунцев Артур

Дмитрий Губерниев: Я уже говорил, что будет либо плохое, либо очень плохое решение

Ранее сообщалось, что Россия может лишиться Евро-2020.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал рекомендации комитета WADA по соответствию наложить санкции на Россию, в том числе лишить страну международных соревнований сроком на четыре года.

«Я уже говорил, что будет либо плохое, либо очень плохое решение. Нужно дождаться девятого числа и понять, что делать дальше.

Обидно и досадно, что при лишении одних будут страдать невиновные, но ситуация, конечно, достигла точки кипения.

В отчаяние впадать, в принципе, плохо. Ярко солнце светит, щебечет воробей, поэтому чтобы все были живы и здоровы», – цитирует Губерниева Sport24.ru.

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