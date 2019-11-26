Комитет по соответствию рекомендовал обязать РУСАДА возместить все расходы WADA и заплатить штраф Исполком организации примет решение 9 декабря в Париже.

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации обязать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оплатить все расходы, связанные с анализом базы данных, полученной из Московской лаборатории, а также наложить штраф.

«Принимая во внимание отягчающие факторы, которые присутствуют в данном случае, РУСАДА должно возместить WADA все расходы по этому делу, понесенные с января 2019 года, а также заплатить штраф в размере десяти процентов от своего дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов США (в зависимости от того, какая сумма окажется меньше). Это максимальный штраф, допустимый правилами», – говорится в заявлении на официальном сайте WADA.

Напомним, комитет по соответствию рекомендовал исполкому отстранить Россию на четыре года от участия в международных турнирах. Заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже. Российская сторона получит право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).