Комитет по соответствию рекомендовал обязать РУСАДА возместить все расходы WADA и заплатить штраф - Советский спорт
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26 ноября 2019 09:29ОлимпиадаЛипкин Антон

Комитет по соответствию рекомендовал обязать РУСАДА возместить все расходы WADA и заплатить штраф

Исполком организации примет решение 9 декабря в Париже.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации обязать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оплатить все расходы, связанные с анализом базы данных, полученной из Московской лаборатории, а также наложить штраф.

«Принимая во внимание отягчающие факторы, которые присутствуют в данном случае, РУСАДА должно возместить WADA все расходы по этому делу, понесенные с января 2019 года, а также заплатить штраф в размере десяти процентов от своего дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов США (в зависимости от того, какая сумма окажется меньше). Это максимальный штраф, допустимый правилами», – говорится в заявлении на официальном сайте WADA.

Напомним, комитет по соответствию рекомендовал исполкому отстранить Россию на четыре года от участия в международных турнирах. Заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже. Российская сторона получит право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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