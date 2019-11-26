Евгений Трефилов: У WADA есть повод пнуть нас в очередной раз Россия может быть отстранена от участия в международных турнирах на четыре года.

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов – о возможном решении WADA лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных международных соревнованиях.

- Обидно за страну, что нас могут лишить участия в Олимпийских играх. У WADA есть повод пнуть нас в очередной раз. А из-за чего это все? Из-за непрофессиональной работы. Да решите вы наконец все вопросы с WADA, сделайте все, как положено, не нарушайте больше. У нас никто ни за что не отвечает.

Сами же даем повод поливать нас грязью из-за всех проблем последних, из-за которых претензии у WADA. Это позор страны! Очень обидно, что такое происходит с российским спортом. Это больше всего убивает и угнетает, - передает слова Трефилова «РИА Новости».

Напомним, в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.

Исполком WADA примет решение по ситуации с Россией на заседании, которое состоится 9 декабря в Париже. Российская сторона получит право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).