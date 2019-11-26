WADA считает работу РУСАДА эффективной При этом комитет по соответствию призвал лишить РУСАДА статуса соответствия.

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) справляется со своими функциями.

«Работа РУСАДА по содействию в борьбе с допингом в российском спорте является эффективной, – говорится в сообщении на официальном сайте WADA. – Оно продуктивно сотрудничает с другими антидопинговыми организациями, в том числе в расследованиях, проводимых внутри России.

В этой связи РУСАДА не рекомендует вести специальный мониторинг, надзор или поглощение деятельности организации в течение четырех лет».

Напомним, комитет по соответствию призвал отстранить Россию от участия в международных турнирах сроком на четыре года из-за манипуляций с базой данных Московской лаборатории. Одним из критериев восстановления России станет уважение независимости РУСАДА и невмешательство в ее деятельность извне.

Отметим, что ранее комитет по соответствию призвал лишить РУСАДА статуса соответствия, что не позволит проводить в России международные турниры.