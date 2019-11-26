WADA считает работу РУСАДА эффективной - Советский спорт
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26 ноября 2019 12:34ОлимпиадаЛипкин Антон

WADA считает работу РУСАДА эффективной

При этом комитет по соответствию призвал лишить РУСАДА статуса соответствия.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) справляется со своими функциями.

«Работа РУСАДА по содействию в борьбе с допингом в российском спорте является эффективной, – говорится в сообщении на официальном сайте WADA. – Оно продуктивно сотрудничает с другими антидопинговыми организациями, в том числе в расследованиях, проводимых внутри России.

В этой связи РУСАДА не рекомендует вести специальный мониторинг, надзор или поглощение деятельности организации в течение четырех лет».

Напомним, комитет по соответствию призвал отстранить Россию от участия в международных турнирах сроком на четыре года из-за манипуляций с базой данных Московской лаборатории. Одним из критериев восстановления России станет уважение независимости РУСАДА и невмешательство в ее деятельность извне.

Отметим, что ранее комитет по соответствию призвал лишить РУСАДА статуса соответствия, что не позволит проводить в России международные турниры.

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