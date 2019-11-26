Юрий Ганус: Гарантии WADA давал Колобков, последствия, которые наступают – это его ответственность Исполкому WADA рекомендовано отстранить Россию на четыре года от участия в международных турнирах.

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил, почему призывает к отставке министра спорта Павла Колобкова.

«Я выступаю за то, чтобы изменить подходы и менять людей, – сказал Ганус в интервью BBC. – Гарантии WADA давал министр спорта. Это его ответственность, в том числе за последствия, которые реально наступают. Я не хочу быть провидцем, но для меня это было очевидно сразу».

Напомним, в понедельник на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) появилось заявление комитета по соответствию, в котором он по итогам анализа данных, полученных в январе из Московской лаборатории, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных турнирах сроком на четыре года. Как считают специалисты, в базу данных были специально внесены изменения.