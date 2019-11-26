Виталий Смирнов: Нет впечатления, что против нас существует заговор В WADA призывают отстранить Россию от международных турниров.

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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) после анализа базы данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории, пришел к выводу, что в нее были внесены изменения, в связи с чем призвал исполком организации принять решение об отстранении России от участия в международных турнирах.

«Я думаю, надо дожидаться решения WADA, – приводит ТАСС слова Смирнова, – у меня не складывается впечатления, что существует какой-то заговор и нас хотят лишить права участия в Играх и нашей роли на спортивной арене».

Напомним, исполком WADA пройдет 9 декабря в Париже. У России будет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).