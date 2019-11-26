Елена Исинбаева: Я не питаю иллюзий о позитивном исходе или негативном сценарии По ее мнению рекомендации будут приняты к сведению и исполнены в самое ближайшее время.

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, а ныне член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева заявила, что с пессимизмом относится к будущему заседанию исполкома Всемирного антидопингового агентства относительно статуса РУСАДА.

– Сегодня мне оборвали телефоны, и у всех один и тот же вопрос о том, что я думаю по поводу рекомендации WADA в отношении российского спорта и участия нашей сборной в Токио-2020. Я ничего не думаю, какой смысл... Практика показывает, что если уже есть рекомендация, то в дальнейшем она принимается к сведению и исполняется. Я не питаю иллюзий о позитивном исходе или негативном сценарии, я просто жду оглашение решения, которое уже по-любому принято исполкомом. Осталось ждать недолго, – цитирует Исинбаеву «РИА Новости».

Отметим, что заседание, на котором решится дальнейшая судьба российской сборной на Олимпиаде, состоится 9 декабря.