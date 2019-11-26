МОК: Спортивное сообщество России не участвовало в манипуляциях Комитет WADA по соответствию призвал отстранить Россию от международных турниров.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление в связи с рекомендациями комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от участия в международных турнирах.

«Российские власти несут ответственность за сохранение целостности базы данных, – говорится в сообщении на официальном сайте МОК. – В то же время в отчете указано, что спортивное движение не участвовало ни в одной из манипуляций. Так не указаны какие-либо нарушения со стороны спортивного движения, в частности Олимпийского комитета России.

В этой связи МОК приветствует возможность, предоставляемую WADA российским спортсменам для участия в соревнованиях, в которых они могут продемонстрировать, что никак не связаны с манипуляциями».

Напомним, комитет по соответствию WADA по итогам анализа базы данных, полученной из Московской антидопинговой лаборатории в январе этого года, пришел к выводу, что в нее специально были внесены изменения.

Окончательное решение о будущем российских спортсменов будет принято 9 декабря на заседании исполкома WADA в Париже.