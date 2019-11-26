Геннадий Зюганов о возможном отстранении сборной России: Бойкот сегодня не метод борьбы Он заявил, что «сейчас политика русофобии и антисемитизма приняла формат шизофрении».

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Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал Россию не бойкотировать международные спортивные соревнования и «продолжать бороться за возможность ехать в Токио со своим флагом, гимном и в форме с национальной символикой». Об этом он сегодня сообщил в эфире НСН.

Он отметил, что США и страны Западной Европы всегда были настроены на унижение России: «Сейчас политика русофобии и антисемитизма приняла формат шизофрении. Но ничего нового тут нет. Если помните, США бойкотировали Олимпиаду в 1980-м году, потом им в Сочи не нравилось, сегодня им не нравится наша легкая атлетика. Это приобретает идиотский характер. Но мы - народ-победитель, мы готовимся к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и выступаем за то, чтобы участвовать в соревнованиях, высоко подняв голову. И этому, безусловно, будут противиться, хотя мы рассчитываем на поддержку наших друзей», – сказал Зюганов.

Также он предложил идею провести в России международные соревновании наподобие Игр доброй воли, тем самым ответив на предложенную рекомендацию комитета ВАДА допустить российских спортсменов к следующей Олимпиаде исключительно под нейтральным флагом и без использования гимна.