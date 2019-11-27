Дмитрий Песков о возможном отстранении России: Это информация, которая вызывает озабоченность

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с опубликованными рекомендациями комитета по соответствию WADA, желающему запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение следующих четырех лет.
– Это действительно информация, которая вызывает озабоченность, мы сожалеем в этой связи. Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет позже, в декабре. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок, – цитирует Пескова «РИА Новости».
Он подчеркнул, что российские спортивные власти продолжат сотрудничество с международным спортивным общественным сообществом и считает попытки «давать какие-то оценки сейчас, тем более такие далеко идущие, до того, как эти рекомендации не приняли какого-то решения, невозможными и преждевременными»
Напомним, что WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА на заседании исполкома 9 декабря.
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