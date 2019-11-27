Павел Колобков: Обсудили рекомендации комитета по соответствию WADA, нашу позицию Россию рекомендовали отстранить от участия в международных турнирах.

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Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков рассказал о том, что провел встречу с руководителями спортивных федераций.

«Мы обсудили рекомендации комитета по соответствию WADA, позицию российских федераций, нашу позицию, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Сейчас всем нам надо спокойно работать, готовиться к Олимпийским играм. Да, ситуация непростая, но сейчас самое главное, что федерации функционируют в рабочем режиме».

Напомним, в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, а также лишить Россию права участвовать в международных турнирах сроком на четыре года. Заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.