Павел Колобков: Мы чувствуем поддержку международных организаций Комитет по соответствию WADA призвал отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков высказался о взаимодействии с международными спортивными федерациями.

«Мы чувствуем поддержку международных организаций, – сказал Колобков в интервью телеканалу «Россия 24». – Россия проводит много международных соревнований. Мы всегда были и будем партнерами международных спортивных организаций и в развитии спорта, и в проведении соревнований».

Напомним, в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, а также отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.