Санкции WADA к России не коснутся Кубков мира и чемпионатов Европы

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая раскрыла детали возможных санкций со стороны WADA. По официальной информации, комитет по этике рекомендовал исполкому наказать Россию пропуском соревнований сроком на четыре года.
«Сегодня на заседании специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) очень много вопросов было задано главе комитета по соответствию ВАДА Джонатану Тейлору, и он ответил следующее. Возможные санкции WADA не затронут чемпионаты Европы, Кубки мира и прочие менее статусные международные старты, потому они не подпадают под понятие Major Event Organizers.
Следовательно, на чемпионатах Европы, Кубках мира россияне будут выступать под флагом своей страны. Также можно сейчас говорить, что для выступления на этих турнирах россиянам не нужно будет соответствовать каким-либо жестким антидопинговым требованиям, допуск должен проходить в обычном порядке, по крайней мере на сегодняшний день все должно быть так», – цитирует Пахноцкую ТАСС.
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